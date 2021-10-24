وزيرة البيئة : حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالتعاون مع...

د. ياسمين فؤاد : إزالة كافة التعديات و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة ملف التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حق للاجيال القادمة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة أسفرت عن ازالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدان بمحمية قارون، ضمن جهود الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت فؤاد ان التعديات التى تم ازالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم وهى عبارة عن عدة مبانى بمساحات مختلفة وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيةوتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.