نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في موقع تذكرتي بالخطوات التفصيلية للحصول علي بطاقة المشجع إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في موقع تذكرتي تعتبر من ابسط الخطوات التي يمكن لجميع المشجعين لكرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية حضور كافة فعاليات التي ستقام في المدرجات والملاعب علي مستوي الجمهورية، حيث يمكن التسجيل في تذكرتي بصورة إلكترونية للحصول علي بطاقة المشجع fan id عبر tzkarati.com إلكترونيًا لحضور كافة المباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات الكروية الأخري التي ستقام لاحقا، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم خطوات كيفية التسجيل في تذكرتي فرجاءً تابعونا .

عمليات البحث تزداد بشكل كبير للبحث عن موقع تذكرتى لحجز التذاكر لكي يتمكن الجميع من شراء التذاكر من اجل الحصول على تذكرة المشجع لكي يتمكن الجميع الجماهير العبور من بوابات الاستاد بدون مواجهة آي صعوبات من قبل الأمن المسئول عن تنظيم المشجعين في جميع المدرجات.

كيفية التسجيل في موقع تذكرتي

نستعرض مع متابعي موقعنا الأعزاء خطوات كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي tzkarati.com علي الشبكة العنكبوتية الإلكترونية للكبار الذي تجاوز عمرهم 16 عاما والتي تعتبر من ضمن ضوابط واشتراطات حجز التذاكر لجميع المشجعين من كافة الأعمار سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، كما اشترطت الجهة المنظمة لشراء تذاكر فعاليات الرياضة حصول المشجع علي بطاقة جديدة من موقع تذكرتي دوت كوم الذي سوف نرفق الرابط الالكتروني بالخطوات التالية.

الدخول علي رابط موقع تذكرتي عمل fan id من المتصفح الخاص بجهازك.

بعد الدخول علي موقع تذكرتي tazkarti نقوم بتغير لغة الموقع إلى اللغة العربية من اجل الشروع في التسجيل.

نضغط علي أيقونة اشترك الآن.

سيقوم المشجع بتعبئة بيانات كما هو مطلوب منه أمام كل خانة بصورة صحيح.

التحقق من جميع البيانات المدخلة لكي تستطيع استكمال باقي الخطوات المتبقية.

بعد الانتهاء سيقوم المشجع بالضغط على أيقونة التسجيل.

بهذا أكون قد أوضحت لكم خطوات تسجيل في موقع تذكرتي للحصول علي البطاقة التي تمنحه حضور كافة الفعاليات التي يريد المشجع حضورها في المدرجات، كما يمكن التحقق من التذكرة من خلال الاتصال علي رقم خدمة عملاء تذكرتي التالي 15355.