/657751/بروتوكول-بين-جامعة-الأزهر-وحزب-حماة-الوطن-لتوفير-قوافل-علاجية-للقرى-الأكثر-احتياجا

وقعت جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، وذلك لتوفير القوافل الطبية، وعلاج الحالات المرضية، وتدريب الأطباء بجميع المجالات الطبية مع التركيز على مجال طب الأسرة والطوارئ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وحزب حماة الوطن

بروتكول تعاون بين جامعة الازهر وحزب حماة الوطن

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، الأحد، أن البروتوكول يستهدف الأماكن الأكثر احتياجًا بجميع قرى مصر، ووضع تصور كامل لتفعيل خط الرعاية الصحية الأولية بعد تدريب وتأهيل الأطباء بالدورات التدريبية اللازمة، مع تلقي طلبات المرضى لتحديد الحالات التي تحتاج للعلاج في مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط.، واستثمار الطاقات البشرية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أقصى إفادة من هذا التعاون، بما يعود بالخير على الوطن. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بالجامعة للحصول على وظائف تدريبية في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة.

المستشفيات الجامعية

وأكدت جامعة الأزهر، أنها ستتكفل بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم بمختلف مستشفياتها الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب توفير الدورات التدريبية، وتحديد الأطباء مستوفي شروط الاشتراك في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة، على أن يكون التعاون متوافقًا مع السياسة الوطنية والقوانين واللوائح.

ونوهت جامعة الأزهر، إلى أن البروتوكول يأتي دعما للمبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 م من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان المتخصصة، واللواء طبيب عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية، والدكتور مصطفى أبو العينين، وكيل لجنة الصحة بالحزب، والدكتور أحمد جمال، مساعد أمين أمانة الصحة.