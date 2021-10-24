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حنفي جبالي: نعتز بعلاقتنا مع جمهورية ألبانيا وتجمع البلدين علاقات تاريخية راسخة..ورئيس وزراء ألبانيا يؤكد: العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021،  إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، فى إطار تفعيل الزيارات الرسمية الدولية لمجلس النواب، وتبادل الخبرات البرلمانية  تعزيزا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة والشقيقة.

 

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة رئيس وزراء ألبانيا لمجلس النواب المصري 

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لقاء حنفي جبالي ورئيس وزراء ألبانيا 

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

البرلمان المصري والألباني 

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

علاقات مشتركة

ومن جانبه، وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره  للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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