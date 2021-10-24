حنفي جبالي:نأمل بأن تكون زيارة رئيس وزراء ألبانيا لمصر نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين«صور»

/657739/حنفي-جبالينأمل-بأن-تكون-زيارة-رئيس-وزراء-ألبانيا-لمصر-نقطة-تحول-نحو-شراكة-تعاونية-شاملة-بين-البلدينصور

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن تكون زيارة رئيس وزراء ألبانيا لمصر، نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، لافتا إلى تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حنفي جبالي مع رئيس وزراء ألبانيا

زيارة رئيس وزراء البانيا لمجلس النواب

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس وزراء ألبانيا اليوم، وفى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

قانون التنمر

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.