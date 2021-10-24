/657744/رئيس-دينية-الشيوخ-مشروع-قانون-تنظيم-النفاذ-يحمي-الموارد-الأحيائية-الوطنية-ويعمل-على-رفع-كفاءتها

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويحمي الموارد الأحيائية الوطنية، ويعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها.

دوت الخليج يرصد تعليق يوسف عامر فى اللجلسة العامة للشيوخ اليوم

قانون النفاذ الي الموارد الاحيائية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، أن مشروع القانون يشجع البحث العلمي في مجال التنوع الإحيائي، وينظم إتاحة النفاذ إليها؛ ذلك كله لأن هذه الموارد ثروات رئيسة للشعب المصري تستفيد منها مختلف الأجيال.

الدستور المصري

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يحقق المادة رقم 32، والمادة رقم 46 من الدستور المصري، متابعا:" أسجل الشكر الجزيل للجنة المشتركة على هذا التقرير، والذي أعدته بعد 1 اجتماعًا، وأوجه التحية للحكومة على جهودها المستمرة في إعداد مشاريع مكملة للدستور".

وقال يوسف عامر:"أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض وَفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة".

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.