/657748/شريف-إكرامي-شكر-من-القلب-لبيتي-الكبير-النادي-الأهلي-صاحب-الفضل-الأكبر-في-مسيرتي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي له الأولوية في كل شئ بعد نهاية مسيرته داخل الملعب، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر له فضل كبير عليه في مشواره.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

‎وكتب شريف أكرامي حارس مرمي بريامديز عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”فخور بوصولي للمباراة رقم ١٠٠ كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لزملائي و لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، و شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره ٨٨ مباراة أفريقية و اسأل الله التوفيق فيما هو قادم لتحقيق المزيد من النجاحات لي كلاعب و لنا في بيراميدز كفريق”.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" "أي فريق يريد تحقيق الألقاب لابد أن يبحث عن الفوز فقط في جميع المباريات ولا يبحث عن اسم الفريق الذي سيلعب أمامة".

وزاد "حدث هذا الأمر معي عندما كنت لاعبا في النادي الأهلي واريد وأتمنى تحقيق البطولات مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، ولدينا فريق جيد قادر على حصد البطولات".

وواصل "لا يوجد اي قلق في انضمامي لقائمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وعصام الحضري مدرب جيد وحاليا لم يعد لاعبا ويجب أن يختار الأفضل للمنتخب خلال الفترة القادمة، ولابد أن تكون القرارات في صالح منتخب مصر".

واختتم "أشكر إدارة بيراميدو على مساعدتي خلال الفترة الماضية، ووصولي لـ 100 مباراة أفريقية شرف كبير وإنجاز عظيم، واشكر النادي الأهلي الذي لعبت معه أكثر من 70% من المباريات الأفريقية".

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سعيد بتحقيق الفوز على ليبيا في تصفيات كأس العالم، وأن القادم أفضل للكرة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" تفاجئت بالأحاديث التي خرجت حول رحيل عصام الحضري عن تدريب حراس مرمى منتخب مصر، ولا أساس لهذا الأمر ناهئيا، ويجب دعم المتنخب خلال الفترة القادمة".

وزاد" بالنسبع لعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، فقد رفضوا تواجد عمر مرموش مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم تواجد اللاعب معنا".