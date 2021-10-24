أختيار النائبة نهى الشريف عضوًا باللجنة الاستشارية العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

/657755/أختيار-النائبة-نهى-الشريف-عضوا-باللجنة-الاستشارية-العليا-بالأكاديمية-العربية-للعلوم-والتكنولوجيا

أصدرت الدكتورة سارة الجزار قرارًا بإختيار الدكتورة نهى الشريف، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، عضوًا في اللجنة الاستشارية العليا لقسم إدارة لوجستيات الطاقة والبترول في مجال التعليم والتدريب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اختيار النائبة نهى الشريف عضوا بالهيئة الاستشارية العليا بالاكاديمية العربية للعلوم

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

فلسفة القانون

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.

وتشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وإيجاد كيان مؤسسى متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه ، وتلقي طلبات النفاذ ومتابعتها، و تنفيذ الأعمال الميدانية، وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم العادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك.