/657757/أول-رد-من-مرتضى-منصور-بعد-قرار-محكمة-القضاء-الإداري-بالعودة-لرئاسة-الزمالك-ويكشف-موعد-تنفيذ-القرار

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، أنه سعيد بعودته من جديد لرئاسة النادي وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "يوتيوب" "بداية القضية منذ يوم 29 نوفمبر الماضي وبعد مرور أقل من عام تمكنت بأن أحصل على حق والعودة لنادي الزمالك من جديد، والقضاء لا يشكر ولا يذم، وبشكر ربنا سبحانة وتعالي على التوفيق والعودة من جديد لنادي الزمالك".

وزاد "الناس دلوقت أتاكدت أننا ليس علينا أي مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، وأتقدم بالشكر للجمعية العمومية لنادي الزمالك على الدعم وايضا جماهير نادي الزمالك التي كانت معي وضدي، فهذا القرار لصالح جميع الزملكاوية وليس مرتضى منصور فقط".

وواصل "أبلغت وزير الشباب والرياضة بعودتي لنادي الزمالك بعد مباراة الأهلي بالدوري المصري، وموعد المباراة سيكون 5 نوفمبر وقررت ذلك من أجل البحث عن استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".

واختتم "لم يكن لدى شك في أحكام القضاء وكما قلت أن القضاء لا يشكر ولا يذم والعودة قريبا لنادي الزمالك".

طريقان للحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإعادة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك..الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ دوت الخليج

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، عن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم الأحد بشأن عودة المستشار مرتضى منصور، لرئاسة نادى الزمالك وتجميد قرار وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، ومجرد الطعن عليها لا يوقف تنفيذها.

عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع دوت الخليج، مؤكدًا على أن يحق لوزارة الشباب والرياضة من خلال هيئة قضايا الدولة أن تذهب لطريقين الآن الأول هو التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر وهو أمر لا يوقف التنفيذ حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا إلا إذا تضمنت صحيفة الطعن أمام دائرة فحص الطعون طلب وقف التنفيذ، وفى حالة استبان لها الجدية والاستعجال فلهذه الدائرة أن تقضى بوقف التنفيذ وتحيله لدائرة الموضوع ولها أيضا أن ترفض الطعن بشكل كامل .

ولفت أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن الطريق الثانى يكون أيضا من خلال هيئة قضايا بعمل استشكال للحكم من أجل وقف التنفيذ مع ضرورة أن يتم الوضع فى الإعتبار أن وقف تنفيذ الحكم حالة الاستشكال لا يترتب عليه بمجرد الاستشكال ولكن تعقبه خطوات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ للطريقين أو أى منهما وذلك بحسب رؤيتها.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك