صور.. محافظ الجيزة يشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذى يعقد خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





ويهدف المؤتمر إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التى تطرأ على العالم، من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.

كما سيناقش خلال الأسبوع 5 محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة فى إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسئولين فى قطاع المياه ويشارك أيضا عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما يشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعلى، و 800 مشارك افتراضى عن بُعد، فضلا عن 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى .