تسليم 65 عمارة سكنية بعد تطويرها لأهالى فاطمة الزهراء ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - افتتح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمَّال، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، اليوم الأحد، مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء، عقب الانتهاء من تطوير المنطقة بشكل متكامل من خلال مشروع "كشك أخلاق".





وانتهت مؤسسة مشكاة نور الخيرية من رفع كفاءة وتطوير 65 عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، والتى بدأ العمل بها منذ 4 أشهر، حيث تشمل أعمال سباكة داخلى، وخارجى وصرف صحى، وترميم أسقف، ودرج سلالم وعزل ضد الرطوبه ودهان الوجهات، وأعمال الكهرباء، ورصف، وإنارة الشوارع.

وسلم محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى، 13 محلًا، لغير القادرين ماديا بالمنطقة لضمان دخل ثابت ودائم، للوصول لمستوى الحياة والمعيشة الكريمة والآدمية لأهالى منطقة فاطمة الزهراء.

وافتتح محافظ بورسعيد والدكتورة مشكاة نور، نادى ثقافى توعوى متكامل للأطفال، ومركز تدريب مهنى وحرفى لتدريب أهالى المنطقه على بعض الحرف والصناعات اليدوية لتنمية مهاراتهم المهنية، لتحسين دخلهم وفتح معرض لعرض جميع منتجات ومشغولات لأهالى منطقة فاطمة الزهراء وملابس لأهالى المنطقة.

كما افتتح حملات طبية بالتعاون مع، مديرية الصحة ببورسعيد، من تطعيمات ضد فيروس كورونا، وحملة لتنظيم الأسره، وحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والاعتلال الكلوى، وتستمر هذه الحملة بمنطقة فاطمة الزهراء لمدة 3 أيام متتالية.

يذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى برقم إشهار 904 لسنة 2019، وتعمل فى مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الدكتور أحمد عمر هاشم.

جدير بالذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير هى المؤسسة الأولى فى العالم التى قامت بربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، من خلال "كشك أخلاق"، وتهدف لتقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيرى فى مصر.