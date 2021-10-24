وزيرة البيئة تكشف عن فجوة تشريعية باتفاقية التنوع

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقالت الوزيرة: "نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذى يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية".
وبشأن اتفاقية التنوع التى وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت الوزيرة إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقى الاتفاقية مصر ملتزمة بها.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتى لابد أن يضطلع بها القانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
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