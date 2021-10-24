عاجل.. السيسى يعرب عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى.

وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تعويل أوروبا على مصر بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة كمركز ثقل وشريك استراتيجى فى تحقيق التوازن وصون السلم والأمن فى جنوب المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث التعاون فى مجالات التعليم بشقيه المدرسى والجامعى، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين فى استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، والتعاون فى مكافحة تداعيات جائحة كورونا، بالاضافة إلى التنسيق المشترك فى جهود إعادة اعمار قطاع غزة.