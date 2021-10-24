جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكرى، اليوم الاحد، مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع أوليفير فارهيلى، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكرى، اليوم الاحد، مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع أوليفير فارهيلى، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. جاء ذلك لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل الارتقاء بالشراكة بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شكرى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.