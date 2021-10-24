رئيس الشيوخ يرفع جلساته للغد لاستكمال قانون النفاذ للمواد الإحيائية

ومن المقرر أن يستكمل المجلس فى جلسته العامة غدا الأثنين مناقشة باقى مواد مشروع القانون.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة.
وقالت الوزيرة: "نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية".
وبشأن اتفاقية التنوع التى وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقى الاتفاقية مصر ملتزمة بها.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتى لابد أن يضطلع بها القانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
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