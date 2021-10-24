كلمة مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار والتوسع بأسبوع القاهرة للمياه

جدة - نرمين السيد - قال مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار والتوسع أوليفر فارهيلى، فى خطابه أمام المؤتمر، "المياه هى القطاع الذى كان الاتحاد الأوروبى فيه الأكثر نشاطا لأكثر من عقد من الزمان. تغطى شراكتنا وجهات النظر الاستراتيجية والعملية والمالية. ومنذ عام 2007، قدم الاتحاد الأوروبى لمصر استجابة لتحديات المياه أكثر من 550 مليون يورو من المنح مما أدى إلى زيادة تمويل ما يقرب من 3 مليارات يورو فى هذا القطاع، وهناك المزيد فى المستقبل".

وأضاف "فى ربيع هذا العام، قدم الاتحاد الأوروبى أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط مع خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل والتعافى فى دول الجوار الجنوبي. تعتبر المياه من بين الأولويات القصوى فى هذه الخطة. يسعدنى أن أعلن أن الاتحاد الأوروبى ينضم إلى جهود الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية لإعداد تدخل كبير بشأن الأمن المائى والغذائى المتكامل. من خلال هذا الاستثمار، سندعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة".

وتابع "تتناول فعالية هذا العام بعض المحاور الرئيسية المتمثلة فى (المياه والسكان والتغير العالمي: التحديات والفرص)، بمشاركة صناع السياسات، والدبلوماسيين، وممثلى كل من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية، والجهات المانحة، وكذا خبراء المياه من المؤسسات العامة والخاصة ورجال الإعلام.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه 2021، سوف يقوم مرة أخرى بدور المنصة التى يتم من خلالها مشاركة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار الابتكارية، كما يسعى لتحديد المجالات الممكنة للشراكة والتعاون.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى: "أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم وأكبر الفعاليات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط"، واصفًا هذه الفعالية بأنها " تتويجٌ للنجاح الذى حققته النسخ الثلاثة السابقة".

وينظم وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر عددًا من الأحداث رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة للمياه 2021، ومنها منتدى الاستثمار فى المياه السنوى الثالث بين الاتحاد الأوروبى ومصر والاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده بتاريخ 25 أكتوبر، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والإقليمية. ويهدف هذا المنتدى إلى دعم التقدم نحو تحقيق الأمن المائى فى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويعمل كمنصة للحوار بين صناع السياسات، وأصحاب المصلحة الذين يتشاركون الخبرات فى وضع وتنفيذ خطط كبيرة للاستثمار فى المياه، وتحديد الأولويات الإقليمية، وكيفية مساهمة أصحاب المصلحة فى تحقيق تلك الأولويات.

فى مساء يوم 25 أكتوبر، تُعقد فعالية تشبيك لمنتدى المياه الفنلندي-المصرى بهدف مناقشة الحلول الممكنة للتغلب على تحديات المياه العالمية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الفنلندية.

وفى يوم 26 أكتوبر، يعقد فريق أوروبا ندوة حول تمويل مشروعات المياه بعنوان: التحديات والفرص، وستتضمن اثنتين من مناقشات المائدة المستديرة، تتناول أولهما قضية التمويل المستدام لمشروعات المياه والصرف الصحي، أما الثانية فتدور حول الاقتصاد الدائري، والمياه، والصرف الصحي.

ويقدم المنتدى الأول للاتحاد الأوروبي-إفريقيا-مصر بشأن الاستثمار فى المياه مفهوم "التمويل الأخضر المستدام ودعم أنظمة التطوير المهني" كتجربة جديدة فى قطاع المياه. وسيُجرى المنتدى مشاورات مع مشغلى قطاع المياه المحتملين، والمؤسسات المالية الدولية، لتحديد مدى استعدادهم للمشاركة فى الوسائل الابتكارية لتمويل قطاع المياه للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بأمن المياه والصرف الصحى بحلول عام 2030. وسيتم تنظيم هذا المنتدى فى 27 أكتوبر بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسيركز على التحديات الحالية، وكيفية المضى قدمًا.

علاوةً على ذلك، ينظم وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر عددًا من المسابقات للمشاركين الشباب لعرض مشروعاتهم وأطروحاتهم العلمية فى مجال المياه. وتشمل هذه المسابقات على سبيل المثال لا الحصر؛مسابقة أفضل مشروع تخرج (لخريجى الجامعات 2020-2021)، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، ومسابقة الاختراعات الشبابية فى مجال المياه (لطلاب المدارس الثانوية). وسيتم تكريم المزارعين الفائزين الذين شاركوا فى المسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، والتى نظمها مشروع واتر ستارز الممول من الاتحاد الأوروبى فى حفل خاص تقديرًا لجهودهم الحثيثة فى توفير المياه والحفاظ عليها بعدة طرق من بينها، استخدام تقنيات الرى الحديثة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى قد ساهم بمبلغ 550 مليون يورو مقدمة فى صورة منح لتمويل مشروعات المياه فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى قدمتها المؤسسات المالية الأوروبية، مما رفع إجمالى مبلغ المنح إلى 3 مليارات يورو. ويعتمد التعاون طويل المدى بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه بالأساس على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التى تخلق فرص عمل، وتساعد فى الحد من الفقر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة - رؤية 2030.

قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري، والشركاء الآخرين، من أجل تأمين المياه، كونها موردًا مستدامًا لا غنى عنه بالنسبة لمصر، وكذا لدعم دورها كمركز إقليمى لنقل المعرفة حول إدارة المياه".