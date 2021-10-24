خطوات ورابط استعلام على المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام على المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر، من أهم الخدمات الإلكترونية التي أصبح لا غنى عنها لملايين المواطنين من أصحاب السيارات في مصر، حيث تتم الآن خدمة الاستعلام عبر الإنترنت بصورة مجانية، مما يسهل من عملية الكشف عن تفاصيل مخالفات المرور، وذلك بالإضافة إلى الكثير من الخدمات المرورية الأخرى، والتي يقدمها موقع نيابة مخالفات المرور المصرية، وجدير بالذكر أنه يتم الاستعلام عن لوحة السيارات الحروف والأرقام فقط، وفي حال لا تزال لوحة سيارتك أرقام فقط، عليك التوجه إلى وحدة المرور التابع لها وإجراء التراخيص اللازمة، وعليه نتحدث في هذا التقرير عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, والخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة، وكذلك أبرز أنظمة الدفع الإليكترونية المعتمدة والمتاحة للسداد.

استعلام على المخالفات المرورية 2021 بالرقم القومي

في البداية يجب توفير بعض البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية، والتي من أهمها رقم لوحة السيارة المستعلم عنها، وبيانات مالكها مثل الاسم والرقم القومي، وفي حالة الدفع الإليكترونية عبر المنصة، يجب كذلك توفير بيانات البطاقة البنكية والتأكد من وجود رصيد كافي للسداد، والآن نستعرض خطوات ورابط استعلام على المخالفات المرورية وهي:

إضغط على رابط نيابة المرورالإلكترونية الرسمي.

اختر نوع الاستعلام المطلوب إجراءه.

كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام.

وفي النهاية نقر خيار عرض التفاصيل.

خدمات موقع نيابة مخالفات المرور الإلكترونية

هو موقع رقمي تم إطلاقه بالتنسيق بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل المصرية، ليقدم مختلف الخدمات المرورية بصورة مجانية وآمنة للمواطنين، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية العامة للمواطنين، وعليه فيقدم موقع ppo.gov.eg أكثر الخدمات المرورية أهمية، والتي تتمثل فيما يلي:

السداد من خلال بطاقة الائتمان أو كارت ميزة.

التظلم على قيم المخالفات المرورية.

خدمة متابعة حالة الطلبات والتظلمات وإلغاءها.

استعلام على المخالفات المرورية.

توصيل شهادة براءة الذمة.

أبرز أنظمة الدفع الإليكترونية في مصر

هناك العشرات من منصات الدفع الإليكترونية في مصر، والتي تقدم خدمات السداد لمختلف الخدمات الحكومية، وألتي منها خدمة سداد مخالفات المرور، وعليه يمكنك بعد استعلام على المخالفات المرورية دفعها بأكثر من طريقة سهلة وآمنة، والتي تتمثل في الأتي: