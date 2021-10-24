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سيل من الاتهامات والسٌباب توجه بها مرتضى منصور لأشخاص عدة ولمؤسسات رسمية منذ أن سطع نجمه على الساحة الإعلامية، فمن النادر أن تجد شخصًا يشتغل بالعمل العام وكان قد احتك به أو اختلف معه إلا وقد نال نصيب كبير من الاتهام دون حجة أو دليل.

دوت الخليج

خطايا مرتضى منصور.. سُباب واتهامات بالجملة لم يسلم منه أحد

بفضل ترأسه لنادي الزمالك، بزغ نجم مرتضى منصور، وهو الساعي دومًا للظهور والشهرة، ولكنها جاءت بطريقة محشودة بالإساءة والسباب وتوجيه الاتهامات لشخصيات عامة.

اتهامات وسُباب لإعلاميين ومسئولين ورياضيين، وحتى رموز نادي الزمالك، لم يسلموا من حديثه، والتي تُعد خطايا وصلت للخوض فى الأعراض وقذف المحصنات.

مرتضى منصور يهاجم إدارة النادي الأهلي

فى 30 يوليو عام 2020، أعلن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب توجيهه بلاغًا ضد مرتضى منصور، بسبب الاساءات والاتهامات التى وجهها الأخير حيث قال:" حملت حقيبة بها أموال أنت ومرجان مدير النادي من مقر إقامة تركي آل الشيخ.. هل هذا حدث أم أنا أكذب؟ وهو ما دفع الخطيب إلى تقديم بلاغات ضده.

وفى 20 – 8 – 2016، وجه مرتضى منصور سُبابًا واضحًا إلى مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق، حيث قال فى حوار له:" وحياة أمي لضربك بالجزمة فى قلب الاستيديو وبيمسح الجزمة لمحمد الأمين"، وهو ما دفع فايق إلى الرد عليه فى حلقته.

وفى حديث له علق منصور على حظر ظهوره على كافة القنوات، حيث قال للإعلامي عمرو أديب ولميس الحديدي:" مش عزبة أبوكم أنى اتمنع من الإعلام".

مرتضى منصور يهاجم حسام حسن ويصفه بالفاشل

فى 18 يناير 2018، انفجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، غضبًا ردًا على تصريحات حسام حسن المسيئة للزمالك ، عقب خسارته السوبر امام الهلي مساء الأمس.

وقال منصور في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك: “حسام حسن لا يصلح أن يكون مدرب، ونتائجه مع كل الأندية التي تولى تدريبها تكشف فشله المدوي”.

مرتضى منصور يتهم سمية الخشاب بالزنا

كان مرتضى منصور قد هاجم فى وقت سابق الفنانة سمية الخشاب، حيث قال:" وقعت فى الزنا فهي كانت شحاتة ودلوقتي معاها طيارة، والزواج إعلام وهي ما أعلنتش.

وفى شهر 8 من عام 2019 ولمجرد محاولة كابتن نادي الزمالك السابق تامر عبدالحميد، أن يذكر ملاحظات للأخير بشأن طريقة إدارة النادي، قال منصور له:"أنت قليل الأدب.. أنت مالك هايج لية يلا كده ورحمة أمي يا حاقد لأعلمك الأدب يا قبيض عباس دفعلك علشان تقل أدبك".

كما هاجم مرتضى منصور رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة، بسبب عدم حضورهم لافتتاح مشروعات النادي، وذكر مقولات لا تليق.