«وقعت في الترعة»..العثور على جثة فتاة في الدقهلية

/657754/وقعت-في-الترعةالعثور-على جثة-فتاة-في-الدقهلية

شهدت قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عثور الأهالي على جثة فتاة غارقة داخل مياه الترعة الموجودة أمام القرية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة فتاة غارقة داخل مياه الترعة الموجودة في الدقهلية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة فتاة داخل مياه الترعة الموجودة أمام قرية سلامون القماش التابعة لدائرة المركز.

قوات الإنقاذ النهرى

انتقل رجال مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان وأتضح أنها فتاة 19 سنة، وترتدي ملابسها كاملة وبحوزته محفظة النقود الخاصة به، وأتضح أنها من أهالي القرية، ولم يتم التعرف على أسباب التواجد فى هذا المكان، وعلى الفور تم نقلها إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت فحص الجثمان وعمل تقرير من الطب الشرعي حول أسباب الوفاة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق أخر شهدت قرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما دهسته سيارة أجرة بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، أثناء لعب الطفل بجوار السيارة فور انتهاء السائق من تحميل الركاب ومغادرته للقرية، على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام سيارة أجرة بطفل ووفاته في قرية صناديد دائرة المركز.

قوة أمنية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وأتضح أثناء خروج سائق السيارة من الموقف تصادف وجود المجني عليه فدهسه المتهم بالسيارة ولقي مصرعه في الحال، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.