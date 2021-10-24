/657761/مرتضى-منصور-يكشف-مصير-باتريس-كارتيرون-مع-الزمالك-ويحسم-قرار-ترشحه-للانتخابات

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم بعد إيقاف المجلس بسبب مخالفات مالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر فيديو "يوتيوب" "أنه حتى الأن لم يتخذ قرار الترشح لانتخابات نادي الزمالك من جديد، والأهم هو عدم وجود أي موقف قانوني يمنع تواجدي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك".

وزاد "سأحسم قرار ترشحي لانتخابات الزمالك بعد المشاورة مع أسرتي، ثم بعد ذلك أقوم بإعلان القرار الرسمي، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية".

وواصل "بخصوص باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، فمن الصعب أن يرحل ولن أقوم بهذا القرار، فهو من رحل من قبل وليس لي دخل في قرار رحيله عن نادي الزمالك".

وأكمل "كارتيرون مدرب جيد، وحائز على لقب بطولة الدوري المصري، وهنا استقرار داخل الفريق، فمن الصعب حدوث هذا الأمر، وقراري هو استمرار كارتيرون".

وتابع "كان هناك تدخلات من رجال الدولة بحل الأمر خارج المحكمة، ولكنني قررت أن أواصل معركتي من خلال القضاء، والقرار كان في صالح بعد كل هذه الفترة".

واختتم "نادي الزمالك حاليا لم يدفع أي ضرائب منذ عام وهناك قرض بقيمة 70 مليون جنية، بجانب بيع محلات النادي، فهناك أزمات كثيرة، ولكنني قادر على العودة وحلها جميعا".

أول رد من مرتضى منصور بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالعودة لرئاسة الزمالك.. ويكشف موعد تنفيذ القرار

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، أنه سعيد بعودته من جديد لرئاسة النادي وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر اليوم.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "يوتيوب" "بداية القضية منذ يوم 29 نوفمبر الماضي وبعد مرور أقل من عام تمكنت بأن أحصل على حق والعودة لنادي الزمالك من جديد، والقضاء لا يشكر ولا يذم، وبشكر ربنا سبحانة وتعالي على التوفيق والعودة من جديد لنادي الزمالك".

مرتضى منصور

وزاد "الناس دلوقت أتاكدت أننا ليس علينا أي مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، وأتقدم بالشكر للجمعية العمومية لنادي الزمالك على الدعم وايضا جماهير نادي الزمالك التي كانت معي وضدي، فهذا القرار لصالح جميع الزملكاوية وليس مرتضى منصور فقط".

وواصل "أبلغت وزير الشباب والرياضة بعودتي لنادي الزمالك بعد مباراة الأهلي بالدوري المصري، وموعد المباراة سيكون 5 نوفمبر وقررت ذلك من أجل البحث عن استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".

واختتم "لم يكن لدى شك في أحكام القضاء وكما قلت أن القضاء لا يشكر ولا يذم والعودة قريبا لنادي الزمالك".