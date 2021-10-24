مجاهد يناقش مع كيروش احتياجات منتخب مصر.. تفاصيل

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أستقبل اليوم الأحد، أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور أحمد حسام عوض عضو الاتحاد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق الشهر المقبل استعدادًا للجولتين الأخيرتين أمام انجولا والجابون ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تم الاطمئنان على جميع العوامل المساعدة لتحقيق هدف المنتخب الوطني لهذه المرحلة باستمرار تصدره لقمة مجموعته للتأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات لتحقيق أمل الجماهير بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وهو ما لم يتحقق من قبل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.