/657571/التحريات-تكشف-عدم-وجود-شبهة-جنائية-بحريق-شقة-فيصل-بالجيزة

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة فيصل.

دوت الخليج وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدي لاشتعال الحريق، وإصابة سيدة مقيمة بالشقة. وقام رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، والاستماع لأقوال السيدة المصابة. ويأتي ذلك بعد تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة فيصل بالجيزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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