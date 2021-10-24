إليسا عن أنباء ارتدائها درع واقي بحفل بغداد:«كلام سخيف عيب»

/657772/إليسا-عن-أنباء-ارتدائها-درع-واقي--بحفل-بغدادكلام-سخيف-عيب

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا عن صمتها لترد على أنباء ارتدائها درع واقي أثناء إحياءها حفلها الأخير ببغداد، وذلك بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة لها به.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة اللبنانية على أنباء ارتدائها درع واقي بحفلها الأخير ببغداد.

إليسا تنفي شائعة ارتدائها درع واقي ببغداد

نفت إليسا تلك الشائعة بأنها عارية من الصحة، موضحة أن لا حاجة لها لارتداء درع واقي في بلد أهلها يحبونها.

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو.. وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

وتابعت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".

إليسا تحيي حفلًا ببغداد لأول مرة

أحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا أول أمس الجمعة في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

إليسا تثير الجدل بتصريحاتها

وعلى الجانب الآخر، تصدرت المطربة اللبنانية إليسا محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعدما صرحت خلال مشاركتها في حفل جوائز مؤسسة، مي شدياق بأنها لن تمتنع عن اللبس المكشوف، مؤكدة أنها من تعاليم وطنها لبنان والتي تندرج تحت حرية الرأي في اختيار ما تريده من ملبس أو أي شيء أخر.

إليسا بحفل توزيع جوائز مؤسسة مي شدياق

وقالت إليسا خلال الحفل: “نحن خلقنا ببلد تقدس الحرية، وما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي أبطل ألبس ديكولتيه «مكشوف» لأن في حزب عمّ يحكمنا، بدي أعيش ببلد مثل ما اتربيت ببيت أهلي، مثل ما علموني ببيت أهلي، يكون عندي رأي وحرية، وهذا البلد اللي أتمنى أعيش فيه”.

وتابعت: “ ما عمّ بلوم الناس اللي عم بتسافر، لكني ضد أن يتركوا بلدهم ويصلوا إلى المطار، وكأنهم تاركين خلفهم نار جهنم، أنا مثلي مثل كل العالم الكهرباء تنقطع عندي 3 مرات في اليوم، فيا أروح أعيش برا، وعندي إمكانية أفعل ذلك، لكني أرى أن بلدي بها الوقت بحاجة ليّ، وكتير بشوف ناس برا عندهم حب للبلد أكثر من اللي عايشين فيها”.

واختتمت اليسا حديثها مؤكدة أنها لن تبتعد عن لبنان مهما بدت الظروف: “وقفوا تتبعوا أحزاب، وناس ماشين وراهم مثل الغنم، وأنا لا أتبع أحزاب، لكن بمثل حالي وحال كل إنسان جعان، وكل لبناني محتاج.. أنا بمثل شعبي”.

إليسا تطلق مبادرة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

هذا وأعلنت المطربة إليسا، عن إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف، وذلك في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبًا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعونى".