/657773/خاص-خبير-لوائح-رياضية-يحق-لمرتضى-منصور-رفع-قضية-أخرى-بعد-العودة-لنادي-الزمالك-وقرار-محكمة-القضاء-الإداري-واجب-التنفيذ

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن مرتضى منصور يحق له رفع قضية أخرى، بعد قبول طعن العودة لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" "يحق لمرتضى منصور رفع قضية أخرى بطلب التواجد خلال المدة التي تم إبعاده عن نادي الزمالك خلال العام الأخير".

وواصل "اللجنة الأولمبية المصرية لا يحق لها التدخل في وقف القرار الصادر بعودة مرتضى منصور، ووزارة الشباب والرياضة لها الحق فقط في تقديم الطعن على هذا القرار".

محكمة القضاء الإداري

وزاد "يجب على وازرة الشباب والرياضة تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور لنادي الزمالك، ولها الحق في تقديم الطعن على عودته لنادي الزمالك".

واختتم" يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، ولا يوجد أي أسباب تمنعه في هذا الأمر".

أول رد من مرتضى منصور بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالعودة لرئاسة الزمالك.. ويكشف موعد تنفيذ القرار

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، أنه سعيد بعودته من جديد لرئاسة النادي وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر اليوم.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "يوتيوب" "بداية القضية منذ يوم 29 نوفمبر الماضي وبعد مرور أقل من عام تمكنت بأن أحصل على حق والعودة لنادي الزمالك من جديد، والقضاء لا يشكر ولا يذم، وبشكر ربنا سبحانة وتعالي على التوفيق والعودة من جديد لنادي الزمالك".

عودة مرتضى منصور للزمالك

وزاد "الناس دلوقت أتاكدت أننا ليس علينا أي مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، وأتقدم بالشكر للجمعية العمومية لنادي الزمالك على الدعم وايضا جماهير نادي الزمالك التي كانت معي وضدي، فهذا القرار لصالح جميع الزملكاوية وليس مرتضى منصور فقط".

وواصل "أبلغت وزير الشباب والرياضة بعودتي لنادي الزمالك بعد مباراة الأهلي بالدوري المصري، وموعد المباراة سيكون 5 نوفمبر وقررت ذلك من أجل البحث عن استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".

طلال عبد اللطيف

واختتم "لم يكن لدى شك في أحكام القضاء وكما قلت أن القضاء لا يشكر ولا يذم والعودة قريبا لنادي الزمالك".