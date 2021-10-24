/657775/وفاة-خال-المستشار-أحمد-سعد-الدين-وكيل-أول-مجلس-النواب

توفي اليوم الأحد خال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب،د. الشاذلي شتا أستاذ الكبد بكلية طب جامعة طنطا

دوت الخليج يرصد تفاصيل خبر وفاةخال وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ويتقدم موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، بخالص العزاء للمستشار أحمد سعد الدين، داعين الله أن يلهه وأهله وذويه الصبر والسلوان وأن يكون من خاله من أهل الجنة بمشئة الله .

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