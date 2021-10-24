/657778/النائب-أحمد-دياب-قانون-الموارد-الإحيائية-يحفظ-حقوق-المصريين-فى-ثروات- البحار-والتربة

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مصر بها ثروات طبيعية حباها الله بها متضمنة العديد من القيم الإقتصادية، التى تمثل قاعدة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومن ثم الحفاظ عليها ضرورة مهمة، فى ضوء ما يشهده العالم من جهود ذات صلة بصناعات التكنولوجيا الحيوية التى تستفيد من هذه الثروات الهائلة فى خدمة الإنسانية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد دياب بشأن فانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

قانون النفاذ إلى الموارد الاحيائية

جاء ذلك فى كلمته بشأن مشروع قانون الموارد الإحيائية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا ن كفالة حقوق المصريين من هذه الثروات وخاصة فيما ينتج عنها من منافع كثيرة سواء فى ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية، وأيضا صناعات التكنولوجية الحيوية المختلفة مسئولية كبيرة تتطلب بيئة تشريعة صارمة.

التنمية

ولفت إلى أن الموارد الطبيعة تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة المصرية، ومن ثم تكون من الضرورة صون هذه الموارد وتنميتها كقاعدة أساسية للتنمية، والاستثمار المتواصل لها أيضا.

ووافق دياب على مشروع القانون المعروض، مؤكدا على أنه يراه ترجمة لإتفاقية التنوع البيولوجى المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013 ..وهو ما يحقق لمصر بأن تحافظ بشكل قانونى على مواردها الطبيعة وتقوم بتسجيلها وُتقتسم منافعها الناشئة عنها بأى حال من الأحوال.