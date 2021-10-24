مفوض الاتحاد الأوروبى: شرفت بلقاء السيسى ونقدر العلاقات التاريخية مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى وذلك فى ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التى تواجه ضفتى المتوسط".





جاء ذلك خلال استقبال الـرئيس السيسى، اليوم الأحد، أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة.

وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبى على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجى فى تحقيق التوازن وصون السلم والأمن فى جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد فى مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، ومشيدا فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة فى مجالى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وهى القضايا التى تأتى فى مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبى، مما جعل من مصر نموذجا إقليميا يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب وأبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، خصوصا فى مجالات التعليم بشقيه المدرسى والجامعى، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين فى استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلا عن التعاون فى مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون فى التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التى تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمى.

كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة فى المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتى الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما تم مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، إذ أشاد المفوض الأوروبى بالتحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى لتعزيز اشتراكه فى دعم جهود الاعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر.