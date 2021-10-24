فيديو.. سيد كابوريا: عشقى للسمسمية ليس له حدود.. ونفسى يكون لها بيت خاص بها

جدة - نرمين السيد - كان "سيد كابوريا" أحد أعضاء فرقة "أولاد الأرض" والتى أسسها الكابتن غزالى لتحفيز الجنود على الضفة وتلقى وتلقى تدريبه الأول على يد الفنان السويسى الراحل «عبد المنعم عمار».



واجتذبته الأفراح الشعبية فى السويس التى لم تكن تخلو من السمسمية، وتميزت بالأغانى الشعبية غير المدونة، وحفظها "كابوريا" هذا التراث بالكامل، وصار مرجعا للجميع فيها، وبرع فى الغناء والرقص السويسى «البحارى والمقسوم، وهى رقصات مستوحاة من لغة قباطين البحر، والبمبوطية، وهى الرقصات التى أخذتها الفرقة القومية فى القاهرة لتطوير الرقصات الشعبية.

فرقة محبى السمسمية

أسس فرقة تحت مسمى جمعية "محبى السمسمية والفن الشعبى" بمنزله بحى الاربعين للحفاظ على تراث السمسمية من الضياع، وفتح مدرسة لتعليم فن السمسمية بحثا عن المواهب فى الغناء أو الرقص ليدربهم على أصول السمسمية كما تعلمها هو ممن سبقوه.

ونجح فى تخريج العديد من الأجيال فى مدرسته بجهود ذاتيه لتعليم على آلة السمسمية وتعاون مع مديرية الثقافة فى السويس لتدريب مجموعة أخرى من الأطفال ليكملوا مشوار السمسمية.



كما حرص على إقامة ورشة صغيرة أسفل منزله لصنع السمسمية بيديه بأحجام مختلفة لتناسب الأطفال الصغار

فرقة أولاد الأرض

يقول إنه كان من أصغر عضو مؤسس لفرقة أولاد الأرض، التى قادت حركة النضال بالغناء والموسيقى خلال سنوات الحرب بين مصر وإسرائيل والتقى مع الفنان الراحل الكابتن غزالى مؤسس الفرقة هو فى عمر الخامسة عشر.

وقال إن أول اغنية غنتها الفرقة، والتى كان مطلعها: "فكرينك يا سينا.. فكرينك يا سينا يا قصتنا العظيمة.. ولادنا فى حضن أرضك أمانة.. خليكى حنونة"، مشيرا إلى أن فرقة "أولاد الأرض" كانت مكونة من 25 فردا ويجتمعون فى أحد الخنادق القريبة من منزل «كابتن غزالى» للتدريب، ويطلقون عليه «شاليه أولاد الأرض» على سبيل المزاح، وكانت الفرقة تبحث عن كلمات يسهل حفظها وتردديها، ولا تخلو من الفكاهة، والتندر، إذا لزم الأمر، حتى تنتشر سريعا بين أهالى السويس والجنود.

وذكر أن أبرز زوار الخندق الشهير هو الشاعر الفلسطينى محمود درويش، مخترقا بذلك حصار المدينة الباسلة، وأجواء الحرب وقتها، خلال نهاية الستينات من القرن الماضى، وقد كرمت الفرقة درويش بأغنية خاصة له، كان مطلعها «أهلا يا درويش يا بلبل سهرتنا.. كيف سميح واش حاله.. واش حال عروبتنا".



وأوضح "كابوريا" أن عددا من الشعراء، ارتبطوا بفرقة (أولاد الأرض) ولازموا أفرادها فى مشوارهم الطويل، من أمثال الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، وكامل عيد رمضان، وعطية عليان، والمهندس عبدالله صقر.



وسجلت الفرقة أغنيتين فى إذاعة صوت العرب بعد أن ذاع صيتهم، وتلا ذلك المشاركة فى حفلات أضواء المدينة الشهيرة وقتها، مع كوكبة من المطربين والملحنين، من أمثال فايدة كامل وعبد الحليم حافظ، ووقتها كانت الفرقة المكونة من 25 فردا، تحصل على 4 تذاكر فقط، للانتقال من وإلى السويس، بسبب ظروف الحرب، فكان كابوريا وغيره من الشباب، يفترشون ممرات القطار.

بيت السمسمية

وطالب سيد كابوريا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنشاء بيت السمسمية مقارنا بيت العود الموجود بمحافظة القاهرة، مشيرا انه يمتلك مختلف الاشكال والانواع من آلة السمسمية التى يمكن وضعها فى تلك البيت، مضيفا أنه يجب الحفاظ على تراث السمسمية من خلال تلك البيت لتعرف الأجيال المقبلة هذه الآلة ودورها فى وقت الحروب.