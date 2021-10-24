صور.. تفاصيل لقاء شكرى بمفوض الأوروبى للجوار والتوسع

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع، أوليفير فارهيلى، بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول دفع الشراكة قدماً بين مصر والاتحاد الأوروبى.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار إلى أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى على المستوى الإستراتيجى بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التى تواجه الجانبين على ضفتى المتوسط، مع تطلع مصر لتطوير هذه الشراكة من خلال فكر جديد بما يعزز من مبدأ الملكية المشتركة لتحقيق مصالح الجانبين.

كما لفت الوزير شكرى إلى أهمية التوصل لاتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة عن الأعوام 2021-2027 لتكون إطاراً لتعميق وتطوير الشراكة بين الجانبين خلال السنوات القادمة، مع إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والنقل الذكى والكهربائى، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خصوصا فى ظل التوجه المصرى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتوزيع الطاقة.



وأضاف السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أشار إلى أهمية مواصلة الحوار وإتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز فى الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وذلك من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار فى مصر فى ظل مناخ الاستثمار المتميز الذى توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافى.

كما عرض الوزير شكرى لتوجه مصر لتصبح مركزا لتصنيع اللقاحات وتصديرها لإفريقيا، والتطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق هذا الهدف، خصوصا فى ظل الإمكانيات التى تتمتع بها مصر فى هذا الشأن.

وتم تناول عدد من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب المفوض الأوروبى للجوار والتوسع عن أهمية مصر كشريك هام للاتحاد الأوروبى، والتطلع لتعزيز التعاون من خلال الارتقاء بالشراكة بين الجانبين، مع إبداء تقدير الاتحاد الأوروبى للدور المصرى فى دعم إرساء الاستقرار فى المنطقة.