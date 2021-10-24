«فقرة ترفيهية» في مران الزمالك.. تفاصيل

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون على النزول بالحمل التدريبي للاعبين قبل إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء إنبي المقرر له مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامته على ستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب، على أن يخوض الفريق تدريبه غدا بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

الزمالك وإنبي

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري.

مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر، وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى.