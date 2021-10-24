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صدمة مؤلمة وقعت على إحدى أسر محافظة سوهاج، حيث تحطمت سيارتان تحمل جهاز عروس، وتعرضت كافة المستلزمات إلى التهالك.

دوت الخليج

«يا فرحة ما تمت».. تحطم عفش عروسة فى حادث أثناء نقله من بيت أبوها لجوزها

بعد سنوات من الجهد والسعى لاستكمال جهاز عروسة بمركز «طما» بمحافظة سوهاج، صادف أثناء سير السيارات المحملة بالـ«عفش» باتجاه منزل الزوجية أن وقع حادث مؤلم تحطمت فيه أغلب المستلزمات التى كانت قد قامت العروس بشرائها.

وفى الطريق ما بين مركز جهينة بسوهاج إلى مركز طما، وقع حادث بين السيارات التى تحمل جهاز «العروس» وهو ما أدى إلى تهالكه تمامًا واستحالة استخدامة مرة أخرى.

صور من تحطم عفش عروسة فى حادث أثناء نقله من بيت أبوها لجوزها

ونشر أحد المواطنين صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لجهاز عروس بمركز طما وقد تحطم جهازها تمامًا وتشير الصور إلى أنها واقعة على الطريق، وعلق ناجي أبو منغم صاحب المنشور:" المعنى الحرفي للمثل اللي بيقول جات الحزينة تفرح ملقيتش مطرح، حادث بين سيارات نقل عفش عروسة من بيت أبوها لبيت جوزها.. نسأل الله الحكاية تعدي سليمة وأن يتم فرحتهم على خير".

وفى التعليقات تزايدات الإشارات من المدونين نحو أن يستخلفها عوضًا عن ذلك، ومتمنييًا للمصابين بالشفاء العاجل.

ووفقًا لما أشارت إليه التعليقات فقد أبدى الكثير من المواطنين تعاطفهم مع الفتاة صاحبة الجهاز، حيث أشار عدد كبير منهم إلى أن الأمر بمثابة الصدمة التى تؤثر على أى شخص.