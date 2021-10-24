/657793/مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-ليفربول-أمام-مانشستر-يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لماجهة مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الأولدترافورد، معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر. تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون. خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا. خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

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