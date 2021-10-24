/657794/كريستيانو-رونالدو-يقود-تشكيل-مانشستر-يونايتد-أمام-ليفربول
أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، والذيي جاء به البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الأولدترافورد، معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:
حراسة المرمى: دي خيا.
الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.
وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.
الهجوم: كريستيانو رونالدو.
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