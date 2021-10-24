صور.. زراعة الشيوخ تناقش مشروع قانون اصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

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عقدت لجنة الزراعة والري والموارد المائية برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، اجتماع اليوم الاحد لعرض خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول للمجلس.

دوت الخليج وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع لجان الطاقة والبيئة والشؤن المالية والشؤن الدستورية. وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد ناقش فى جلستة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

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