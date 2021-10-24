عرض مسلسل «المشهد الأخير» على منصة شاهد في هذا الموعد

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أعلنت منصة شاهد الإلكترونية موعد عرض مسلسل «المشهد الأخير» الذي يجمع بين عدد كبير من النجوم المتألقين، أبرزهم الفنانة نيللي كريم والفنان إياد نصار.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «المشهد الأخير» لنيلي كريم وإياد نصار

وشاركتا الرسمية لمنصة شاهد الإلكترونية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» البرومو الترويجي لمسلسل «المشهد الأخير»، مع الجمهور.

وعلقت عليه كاشفة عن موعد عرضه: "مغامرات حافلة بالإثارة والدراما، ولكن عليك أن نحذرك أنه قد يصبح شديد الظلام والوحشة، انتظرونا يوم 29 أكتوبر».

أبطال مسلسل «المشهد الأخير»

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، تجتمع الفنانة نيللي كريم مع الفنان إياد نصار في حلقة، ويجتمع كريم قاسم مع سلمى أبو ضيف في حلقة، ويقوم أحمد داود وبسنت شوقي ببطولة إحدى الحلقات.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

من ناحية أخرى يشارك إياد نصار في تصوير «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

أول ظهور إعلامي لنيللي كريم مع هشام عاشور

الجدير بالذكر ، أنه حلت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الإسكواش الأسبق هشام عاشور، في أول ظهور إعلامي لهما ضيفان لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والتي تحدثت من خلاله عن تفاصيل تعارفهما وارتباطهما خلال الحلقة، فضلا عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتهم الشخصية التي سيلعنوا عنها للمرة الأولى.

أخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعتبر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.