/657798/النائب-عمرو-عكاشة--الموارد-الإحيائية-يدعم-مسيرة-الدولة-فى-التنمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الموارد الإحيائية من شأنه أن يدعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاستخدام الرشيد لموارد مصر وكنوزها الطبيعية، وهو ما يمثل عنصر رئيسى من عناصر التنمية المستدامة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو عكاشة بشأن قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤكدا على أنه يتصور بأن تطبيق هذه القانون وفق ما هو معروض من شأنه أن يخلق صناعة وطنية جديدة فى الشارع المصرى ذات صلة مباشرة بمنظومة الاستثمار الصحى فى هذه الموارد، بجانب فاعلية أكبر لبيئة البحث العلمى من أجل إيجاد قيم إقتصادية جديدة لها بمختلف المجالات سواء كانت الدوائية أو التكنولوجية الحيوية.

ووافق على مشروع القانون حيث يراه خطوة على طريق حفظ حقوق المصريين في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثروات وموارد مصر الطبيعية، متابعا أرى أيضا ضرورة أن يصاحب تطبيق هذا القانون خلق حالة من الوعى الكبير لدى جموع المواطنين بشأن البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الاجيال القادمة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية.