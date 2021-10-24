/657799/فيديو-التحويلة-المرورية-الثانية-البديلة-عن-شارع-الهرم
ننشر فى التقرير التالي الفيديو التوضيحي الخاص بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الهرم لحركه المركبات القادمة من اللبيني والمريوطية والمنصورية والشوارع الفرعية.
دوت الخليج
التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الهرم
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق بمحافظة الجيزة وما يستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية.
وكان محافظة الجيزة قد جهزت تحويلة مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) وهي كالاتي:-
تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي " موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.
- ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .
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