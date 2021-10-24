صور.. وزارة الطيران تكرم أبناء العاملين المتفوقين علميا

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الطيران المدنى ممثلة فى لجنة النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة.





جاء ذلك تحت رعاية وبحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى بالاهتمام بالعنصر البشرى ومراعاة البعد الاجتماعى والمعنوى للعاملين وأسرهم، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور.

حضر الاحتفال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، سيد عبدالله مساعد الوزير للتنمية الإدارية، المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، أمانى متولى الوكيل الدائم بالوزارة، مستشارى الوزير، ووائل الغرورى رئيس لجنة النشاط الرياضى الاجتماعى، ولفيف من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم.

فى بداية الاحتفال، قدم الطيار محمد منار وزير الطيران، التهنئة للطلاب والعاملين المتميزين علميًا، معربا عن سعادته للمشاركة فى هذه المناسبة.

وأكد الطيار محمد منار، أن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين يعد فى حقيقته تكريم لآبائهم وأمهاتهم لما يبذلونه فى رعاية أبنائهم وتحفيزهم لاستكمال مسيرتهم العلمية بمزيد من النجاح والتميز وخلق أجيال مبدعة قادرة على المشاركة فى بناء وتشييد وطنهم.

وأعرب الوزير، عن خالص تقديره للطلاب المتفوقين وأباءهم الذين تكبدوا عناء وجهد كبير من أجل تحقيق هذا النجاح، مضيفًا أنه يعتز بانتماء أولياء أمورهم لوزارة الطيران المدنى، مثمنا ما يبذله أبناء قطاع الطيران فى السعى الدائم نحو تحصيل المزيد من الدرجات العلمية التى ستساهم بشكل فعال وحقيقى فى تقدم وازدهار قطاع الطيران المدنى، متابعًا: "ثرواتنا الحقيقية تكمن فى الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على الانطلاق الى مستقبل أفضل".

وشهد الاحتفال تقديم وزير الطيران المدنى، شهادات التكريم والدروع لحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين والطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة، والتقاط الصور التذكارية والجماعية مع الوزير، ورئيس لجنة النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بوزارة الطيران، والذى أعرب بدوره عن تقديره للطيار محمد منار، الذى بادر بتكريم أبناء العاملين والزملاء والزميلات المتميزين علميًا، بما يسهم فى رفع معنويات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفى.