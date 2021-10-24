وزير الداخلية يبحث مع نظيره الألبانى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم، بليدار تشوشى، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدى راما رئيس الوزراء الألبانى.





واستعرض الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين وأساليب تدعيمها، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها فى تخطى كل المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام. ومن جانبه، رحب وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى. وأكد على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة، فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر الجهود الدولية كافة لمجابهتها.

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