سفير الصومال يطالب بدعم عربى وإفريقى لبلاده فى مواجهة الجفاف

جدة - نرمين السيد - شارك وفد صومالى رفيع المستوى برئاسة الدكتور سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعى والغابات الصومالى وحضور سعادة السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى عامه الرابع على التوالى الذى انطلقت أعماله اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان" المياه والسكان والتغيرات العالمية بين التحديات والفرص".





وأكد السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فى تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لدعم قطاع حيوى وهام وهو الزراعة والثروة الحيوانية وصولا للاستغلال الأمثل لثروات الدول العربية، والتى تهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة والتغيرات السريعة التى تؤثر على الموارد المائية.

وطالب السفير الصومالى، الدول العربية بدعم عربى وإفريقى لبلاده فى مواجهة أزمة الجفاف التى تعانى منها الصومال واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تدهور الوضع، مناشدا جميع وكالات الإغاثة العربية والإقليمية والدولية إلى العمل على معالجة أزمة الأوبئة والجفاف التى يواجهها الشعب الصومالى، حيث ضربت الأوبئة والجفاف البلاد، مما تسبب فى معاناة شديدة للمواطنين.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات "المصرية الصومالية" عبر التاريخ، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم فى مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية فى الصومال، معربا عن أمله فى تطوير تلك العلاقات خاصة فى المجال الزراعى والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، وأن يحقق التواصل خلال الفترة القادمة طموح ومصالح الشعبين المصرى والصومالى.

وأشار السفير الصومالى إلى رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الثروة السمكية وتنميتها فى الصومال خاصة وأن لديهم المقومات التى تساعد على ذلك، مطالبا بتيسير الإجراءات الخاصة بزيادة التبادل التجارى الزراعى بين البلدين، موضحا أن هناك مساحة كبيرة تصل إلى 9 ملايين هكتار، غير مستغلة فى الصومال، ويمكن الاستفادة منها فى إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بالتعاون مع مصر.