نهى زكى مقررا لقانون المواد الإحيائية بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - تم اختيار النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".





وتعتبر النائبة نهى زكى والتى تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم اختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس. جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بـ 16 عضوًا، يمثلون مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو بثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ. ويعتبر القانون الجارى مناقشتة والذى تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التى ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

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