دول إيبيروأمريكا ورابطة الدورى الإسبانى ينظمون مسابقة فى اختبار المعلومات

جدة - نرمين السيد - تنظم 15 سفارة من دول إيبيروأمريكا الممثلة فى مصر، بالتعاون مع رابطة الدورى الإسبانى لاليجا، مسابقة تتيح لأى مصرى اختبار معلوماته عن ثقافة هذه البلاد الناطقة بالإسبانية والبرتغالية وعالم كرة القدم، وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع الإيبيروأمريكى بالإسكندرية الذى يقام فى الفترة بين 19 و28 أكتوبر.





والمسابقة عبارة عن اختبار معرفة مكون من 35 سؤالًا حول الثقافة وكرة القدم فى إيبيرو أمريكا، وهى متاحة لجميع المصريين، بحثا عن 10 فائزين، وسيجد المتسابقون فى هذا الاختبار أسئلة تتعلق بأفضل اللاعبين فى تاريخ كرة القدم، من أصول إيبيروأمريكية، وفرق لاليغا والمدن والوجهات السياحية المشهورة عالميًا.

سيحصل الفائزون العشرة على مجموعة من هدايا مشجعى لاليجا، ومن بينها نسخ من قاموس كرة القدم الذى نشرته لاليجا بالتعاون مع سفارة إسبانيا ومعهد ثربانتيس، والمتسابق الذى سيجيب بشكل أسرع وبأكبر عدد من الإجابات الصحيحة سيحصل على كرة لاليجا الرسمية، كما سيجرى استقبال أبطال المسابقة فى السفارة الإسبانية بالقاهرة، وسيحصلون على الجوائز وشهادة تقدير.

تكافئ المسابقة السرعة والإجابات الصحيحة، ليصبح أول 10 متسابقون قدموا إجاباتهم الصحيحة بنسبة 30-35 هم الفائزون.

وعلق رامون خيل كاساريس سفير إسبانيا، على المسابقة قائلاً: "كرة القدم فى أمريكا اللاتينية هى ظاهرة توحد جميع البلدان، وتفرز أيضًا أفضل المواهب فى جميع أنحاء العالم".

كما علق أوكتافيو تريب سفير المكسيك وعميد سفراء أمريكا اللاتينية: "يهدف هذا النشاط إلى تقريب إيبيروأمريكا من الشباب المصرى المهتم بالثقافة وكرة القدم".

فى حين قالت مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال: "القيم الرياضية التى تجلبها كرة القدم تساعدنا على إقامة علاقات أوثق بين البلدان، لغة كرة القدم هى لغة مشتركة بين الجميع".

وقال خوان فوينتيس، مندوب لاليجا فى مصر: "يسعد لاليجا التعاون مع هذه المبادرة، أخذا فى الاعتبار عدد اللاعبين اللاتينيين فى إسبانيا، والعلاقة بين لاليجا والشعب المصرى.

يشار إلى أن المسابقة قائمة حتى 28-10-2021 وعلى من يرغب فى المشاركة تحميل الاستبيان الذى سينشر على شبكات التواصل الاجتماعى للسفارات اعتبارا من يوم 24-10-2021 الساعة 12.00، وإرساله مصحوبًا بالإجابات إلى عنوان البريد الإلكترونى المبين فى الاستبيان.

يمكن الرجوع إلى الإنترنت لتعديل الإجابات، فالفكرة ليست أن المشاركين يعرفون الإجابات عن ظهر قلب، بل بالأحرى أنهم سيبحثون عن معلومات عن بلاد إيبيروأميريكا لتزداد معارفهم حول هذه البلاد.

والسفارات المشاركة هى: الأرجنتين وإسبانيا والإكوادور وأوروجواى والبرازيل وبنما وباراجواى وبيرو والبرتغال وتشيلى وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك.