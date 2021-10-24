افصل واسمع.. خريطة الزحام المرورى والطرق البديلة بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأحد يكون لها طابع خاص مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور 14 مايو للمتجه إلى محور أبوقير، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وبعض الأحجام فى طريق الجيش بكورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى كوبرى الفوارس، ناصحا بسلوك كوبرى العبور، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام بميدان المؤسسة للمتجه إلى الطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد والمنيب والكنيّسة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وفى محافظة الجيزة، نصح صابر بتجنب كوبرى الدقى للقادم من البطل أحمد عبدالعزيز ومتجه إلى الجامعة ثم إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى نتيجة الأعمال بمطلع الدائرى، ناصحا القادم من المعادى ومتجه لوسط المدينة بسلوك الأوتوستراد، مشيرا إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع مصر والسودان.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة والنزهة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.