القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً جوياً بإحدى القواعد اليونانية

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية تدريباً جوياً بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية .

اشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة ، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO) وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة ، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

يأتى التدريب امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة .