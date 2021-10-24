ريال مدريد يتقدم على برشلونة بصاروخ ألابا فى شوط الكلاسيكو الأول.. فيديو

تقدم فريق ريال مدريد على برشلونة، بهدف نظيف في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم، الأحد، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني، بملعب "كامب نو".

شهدت أول 15 دقيقة، على جس نبض بين برشلونة وريال مدريد، بدون خطورة على مرمي تير شتيجن وتيبو كورتوا، وبدأ ريال مدريد في تهديد مرمي برشلونة، بمرتدة عن طريق فينيسيوس جونيور من الناحية اليسري، لكن تصدي لها الأمريكي ديست وتحولت إلي ركنية.

وفي الدقيقة 21، راوغ فينيسيوس جونيور دفاع برشلونة بطريقة رائعة، وتعرض لعرقلة واضحة من مينجويزا لكن إستبعد حكم اللقاء، وجود خطأ داخل منطقة الجزاء لصالح النجم البرازيلي.

وأهدر الأمريكي سيرجينو ديست هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 25، بعد تمريرة سحرية من ممفيس ديباي، وفي الدقيقة 32، فاجأ النمساوي دافيد ألابا برشلونة، بتسديدة صاروخية مزقت شباك تير شتيجن، ليتقدم ريال مدريد بالهدف الأول، وأضاع جيرارد بيكيه فرصة تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة، برأسية تمر بجوار مرمي ريال مدريد في الدقيقة 35.

وبالدقيقة 38، إخترق البرازيلي فينيسوس من الناحية اليسري، ثم يمرر إلي كريم بنزيما، الذي يهدي توني كروس تمريرة نموذجية داخل منطقة جزاء برشلونة، ليسددها النجم الألماني وتتحول إلي ركنية، وفشل أنسو فاتي جناح برشلونة، في تسجيل هدف التعادل بعد تلقي تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، في الدقيقة 44.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن

الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي

الهجوم: ديست - ديباي – فاتي

فيما خاض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – جوس

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة بالمركز الثامن برصيد 15 نقطة.