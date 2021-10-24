/657802/لتصميم-شعار-مبتكر-الهيئة-الهندسية-للقوات-المسلحة-تطلق-مبادرة لتقديم-أفكار-ومقترحات-لاسم-العاصمة-الإدارية
أطلقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسابقة لكافة المواطنين من أبناء الشعب المصري، وذلك للاشتراك بتقديم أفكار ومقترحات حول اختيار اسم لمدينة العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة.
دوت الخليج
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطلق مبادرة لتقديم أفكار ومقترحات حول اختيار اسم لمدينة العاصمة الإدارية
هذا وتسعى المبادرة أيضًا إلى لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، على أن يتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني.
كما حددت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر القادم، وسيتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.
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