أسعار العمرة 2021.. شركات السياحة تعلن زيادة التكاليف

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أسعار العمرة 2021، يتطلع الكثير من المسلمين فى مصر والعالم العربي إلى معرفة تكاليف الحج والعمرة هذا العام فى ظل الزيادات الطارئة على التسكين والتنقل.

دوت الخليج

أسعار العمرة 2021

ووفقًا لما أشارت إليه العديد من رؤساء الشركات المتخصيين فقد أكدوا على أن أسعار العمرة ستزيد خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما ارتفاعت المبالغ الخاصة بالبنزين والسولار والجاز.

ويتاح الآن للمصرين السفر لأداء مناسك العمرة، بشرط أن يكون قد حصل على لقاح كورونا، حيث أنه سيتم تحليل الـ pcr.

تعرف على أسعار العمرة.. زيادة مرجحة

وعلى مدار الأيام الماضية حرص آلاف المصريين على تلقي لقاح كورونا والتى توفره الحكومة المصرية بالمجان، وذلك لضمان توزيع عادل وآمن لكل المصريين.

وكانت شركات السياحة قد أعلنت فى وقت لاحق أنها ستقوم بعمل حملات إعلامية للتطعيم بلقاح كورونا كونه أحد الشروط الأساسية للعمرة.

وفى الحرم المكي يلتزم آلاف المصلين ومؤدين العمرة والحج بتنظيم السير والصلاة وفقًا لمسافات التباعد الاجتماعي، والحفاظ على ارتداء الكمامات للوقاية من التزاحم.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العمرة من الممكن أن تصل هذا العام لمبلغ قدره 25 ألف جنيه، وذلك وفقًا لبرامج الرحلات الاقتصادية.

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وفى حديث له، أكد باسل السيسي، رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، أن المملكة تستوعب 20 ألف يوميًا فى الوقت الحالي ومن المنتظر أن تصب إلى 60 ألف يوميًا.