دافيد ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة «فيديو»

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تمكن دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، أن يفتتح التسجيل لصالح الميرنجي في شباك برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد في لقاء «كلاسيكو الأرض» بالدوري الإسباني

أعلن المديرين الفنين لمبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، عن تشكيل فريقهما للقاء اليوم في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في لقاء اليوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل برشلونة للكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد للكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

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برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

ويسعي المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد، ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح مسار الفريق الكتالوني.

واجه الفريقين في 182 مباراة من قبل، نجح من خلالهم ريال مدريد في الفوز بـ 75 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق برشلونة 72 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 35 مباراة.

سجل ريال مدريد في شباك برشلونة 293 هدف خلال الـ 182 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل برشلونة في شباك ريال مدريد 290 هدف.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".