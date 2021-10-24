الموت يفجع المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في عمتها

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دوت الخليج يرصد وفاة عمة المطربة الإماراتية أحلام الشامسي

وكتبت أحلام عبر انستجرام، ناعية وفاة عمتها ومطالبة الدعاء لها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم ابدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هى أهله».

وتابعت: «اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانًا، اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم، واجعل هذه الايام خير ايامها يارب».

أخر أعمال المطربة أحلام

في سياق أخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

حقيقة وفاة سوسن بدر

من ناحية أخرى بدأت شائعات الوفاة تنتشر بين النجوم، إذ تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد بوفاة الفنانة القديرة سوسن بدر، خاصة بعد اختفائها من الظهور على ريد كاربت مهرجان الجونة، واختفائها من الظهور بشكل عام بعد أخر صورة شاركتها مع الجمهور من كواليس مسلسل “حي السيدة زينب”.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان لها حقيقة وفاة الفنانة، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة ليست لها أساس من الصحة وأن الفنانة سوسن بدر تتمتع بصحة جيدة، في حين أنه امتنعت الفنانة عن الرد الأمر الذي زاد حيرة الجمهور حينها.