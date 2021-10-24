سوسن بدر تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد «حي السيدة زينب»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «السيدة زينب» لسوسن بدر

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة سوسن بدر وبدى عليها علامات الشيخوخة، لكنها كشفت فيما بعد أنها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

وكانت أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

وفاة الفنانة سوسن بدر

وكانت انتشرت أنباء عديد خلال الفترة القليلة الماضية تفيد بوفاة الفنانة القديرة سوسن بدر، خاصة بعد اختفائها من الظهور على ريد كاربت مهرجان الجونة، واختفائها من الظهور بشكل عام بعد أخر صورة شاركتها مع الجمهور من كواليس مسلسل “حي السيدة زينب”.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان لها حقيقة وفاة الفنانة، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة ليست لها أساس من الصحة وأن الفنانة سوسن بدر تتمتع بصحة جيدة، في حين أنه امتنعت الفنانة عن الرد الأمر الذي زاد حيرة الجمهور حينها.

سوسن بدر تتألق بحكاية رق الحبيب

وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح»، والتي تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

ويشارك في بطولة حكاية «رق الحبيب»، كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم، وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.